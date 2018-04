Norte-coreanos são detidos por tramar morte de desertor Apresentando-se como refugiados, dois espiões norte-coreanos entraram na Coreia do Sul com a missão de assassinar Hwang Jang-yop, o mais alto desertor do regime e que foi mentor de Kim Jong Il, disseram as autoridades hoje. Hwang, arquiteto-chefe da ideologia oficial "juche", era uma das mais poderosas autoridades do país quando fugiu do país 13 anos atrás, numa deserção que irritou Kim Jong Il. Nesta semana, dois majores do Exército norte-coreano foram detidos sob suspeita de planejarem a morte de Hwang, de 87 anos, informou o Escritório da Promotoria Distrital Central de Seul hoje.