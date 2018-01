Norte-coreanos tentam asilo em consulados estrangeiros na China Sete pessoas tentaram invadir hoje os consulados do Japão e dos Estados Unidos em uma cidade chinesa. Duas conseguiram escalar o muro da representação americana, mas há informações de que as cinco outras que tentaram invadir o consulado japonês foram capturadas. Segundo a Coalizão de Cidadãos pelos Direitos Humanos dos Desertores da Coréia do Norte, uma organização sul-coreana de assistência, os sete eram norte-coreanos em busca de asilo. De acordo com o grupo, cinco membros de uma família, incluindo um menino de 2 anos, tentaram pedir asilo no consulado do Japão, e outros dois correram para a representação americana. Ambos os consulados estão localizados em Shenyang, uma cidade a 200 quilômetros da fronteira com a Coréia do Norte. Uma fotografia tirada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap mostra um guarda chinês segurando a jaqueta de um homem que corre em direção aos portões do consulado japonês. Em outras fotografias aparecem três guardas chineses ao redor de uma mulher caída ao chão. Um menino que estava com ela aparece olhando a cena. Segundo um comunicado da embaixada japonesa em Pequim, a polícia chinesa deteve três pessoas na entrada do consulado em Shenyang e penetrou no interior da representacão diplomática para, mesmo contra os apelos do funcionários, capturar as outras duas, na sala de espera da seção de vistos. "O pessoal de nosso consulado pediu à polícia para que não tirasse as pessoas do lugar, mas a polícia ignorou os apelos e as levou à força", diz a declaração. "As ações da China são extremamente lamentáveis e problemáticas".