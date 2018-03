Norte do Kuwait passará a ser zona militar O Ministério de Defesa do Kuwait declarou que todo os territórios ao norte do país passarão a ser zona militar a partir de 15 de fevereiro, informou a agência de notícias oficial do Kuwait (Kuna). A área estará fechada a partir da data citada, e será preciso uma permissão oficial do exército para entrar na região, informou a Kuna. Nenhuma razão específica foi dada para justificar a medida, mas as pessoas que trabalham nas áreas que serão fechadas estão sendo convocadas para se reportarem aos oficiais do Exército, para que possam receber as permissões especiais.