Noruega eleva alerta depois de nova ameaça da Al-Qaeda A Noruega elevou seu alerta de terrorismo depois de o país ter sido citado como possível alvo de ataques preventivos da rede extremista Al-Qaeda numa fita atribuída ao cirurgião egípcio Ayman al-Zawahri divulgada ontem, informou a polícia local neste sábado. A Noruega enviou tropas ao Afeganistão e ao Iraque com o objetivo de contribuir com ajuda humanitária aos dois países. Em 2003, a Noruega já havia sido citada em outra ameaça atribuída a Al-Zawahri, braço direito do milionário saudita no exílio Osama bin Laden, líder da rede extremista Al-Qaeda.