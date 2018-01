Noruega fecha embaixada no Cairo A Noruega decidiu fechar temporariamente sua embaixada no Cairo devido a uma suposta ameaça de terrorismo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norueguês, Karsten Klepsvik, disse não saber por quanto tempo a representação permanecerá fechada. Ele se recusou também a dar detalhes sobre a suposta ameaça. A Noruega, conhecida por ser a casa do Prêmio Nobel da Paz e por seus esforços pela pacificação global, foi surpreendentemente apontada como alvo do terrorismo em um teipe da Al-Qaeda veiculado em maio do ano passado.