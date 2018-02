Noruega homenageia mortos um ano após atentado

O primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, participou de uma cerimônia no local do atentado à bomba em Oslo e declarou que Breivik não conseguiu atingir seu objetivo declarado, que era a destruição do compromisso da Noruega com uma sociedade inclusiva e multicultural.

"A bomba e os tiros tinham a intenção de mudar a Noruega", declarou Stoltenberg perante centenas de pessoas que assistiram à cerimônia em silêncio. "A resposta do povo norueguês foi abraçar seus valores. O agressor perdeu. O povo ganhou". As informações são da Associated Press.