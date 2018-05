Noruega instala refletores em renas

Todo ano pessoas se envolvem em acidentes com renas

Autoridades norueguesas instalaram equipamentos refletores em renas para tentar reduzir o número de acidentes envolvendo esses animais, segundo o jornal britânico Daily Telegraph.

Foram colocados colares refletores e etiquetas nos chifres de cerca de duas mil renas.

Testes feitos em veículos que circulam sobre a neve mostraram que as renas com os refletores são bem mais visíveis no escuro do que os animais sem os dispositivos.

Várias pessoas ficam feridas todo ano em acidentes envolvendo renas e veículos.

Lapões

"Funciona mesmo", disse Kristian Oevernes, responsável pela iniciativa.

"Esta é a primeira vez que fazemos isso nesta escala", disse ele.

Calcula-se que 200 mil renas vivam na Noruega, a maioria pertencente a comunidades de lapões, grupos étnicos da Escandinávia, que criam os animais para consumo da carne, pele e para fabricação de artesanato.

Criadores lapões já haviam tentado anexar fitas refletoras nos animais, mas o frio costuma ser um empecilho, desgrudando o material.

Se o novo programa for bem-sucedido, criadores de rena ou companhias seguradoras podem criar um novo mercado para os refletores na região, segundo o jornal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.