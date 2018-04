Noruega ordena nova avaliação psiquiátrica de Breivik

OSLO - Um tribunal norueguês determinou que o extremista de extrema direita Anders Behring Breivik, que no ano passado matou 77 pessoas em Oslo e na ilha de Utoya, precisará se submeter a uma segunda avaliação psiquiátrica, mesmo que seja contra a própria vontade.

Breivik, de 32 anos, recusa-se a ser submetido a uma nova avaliação. Mas nesta sexta-feira um tribunal de Oslo afirmou que ele precisa ficar sob observação em até quatro semanas, na prisão onde está detido.

Dois psiquiatras que entrevistaram e avaliaram Breivik disseram que ele é insano, mas uma segunda avaliação foi pedida porque existem dúvidas sobre isso.

Breivik admite ser o autor do atentado a bomba em Oslo, que matou oito pessoas, e de ter massacrado a tiros 69 pessoas, a maioria jovens, em um encontro do Partido Trabalhista norueguês na ilha de Utoya. As informações são da Associated Press.