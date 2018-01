Noruega proíbe importação de aves, ovos e carne dos EUA A Noruega proibiu hoje as importações de aves vivas, ovos e carne de aves e outros produtos contendo esses ingredientes dos Estados Unidos por conta da contaminação de granjas do Texas pela gripe avícola. A Autoridade Norueguesa para Segurança Alimentar disse que a decisão pelo embargo ocorreu porque o vírus encontrado no Texas é de uma estirpe perigosa e porque a União Européia (UE) impôs proibição semelhante ontem. A Noruega não faz parte da UE, mas segue muitas das decisões do bloco. As importações de aves e subprodutos dos EUA pelo país não são expressivas.