Noruega reabrirá embaixada em Cuba A Noruega reabrirá em 15 de junho sua embaixada em Cuba, informaram hoje fontes diplomáticas em Oslo. O novo representante norueguês será Johan Vibe, filho de um ex-embaixador da Noruega em Washington. A representação diplomática norueguesa em Cuba foi fechada em 1966 com a intenção de isolar o regime liderado por Fidel Castro. Desde então, as relações entre Oslo e Havana eram administradas pela embaixada norueguesa da Cidade do México. De acordo com fontes diplomáticas, a decisão de reabrir a embaixada foi tomada "com o consenso de boa parte do mundo político". Outro motivo pode ter sido o fato de que, nos últimos anos, Cuba converteu-se em um destino turístico muito popular para os noruegueses.