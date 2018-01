Norueguesa Northern Oil reinicia produção em Santos A norueguesa de petróleo Northern Oil ASA disse que reiniciou a produção do campo Coral na Bacia de Santos. O anúncio foi feito pela Naftex Energy Corporation, na qual a Northern detém 95,7%, e que é controladora indireta da Coplex Petróleo do Brasil. A Coplex Brasil tem uma participação de 25,7% em três licenças operacionais em Santa Catarina, identificadas como Coral, Estrela do Mar e BS-3. As parceiras nas três licenças são a Starfish Oil & Gas (com uma participação de 7,5%), a Queiróz Galvão Perfurações SA (com 30%) e a Petrobras (com 35%). A Petrobras é a operadora de todas as três licenças. A Naftex e a Coplex Brasil também anunciaram o refinanciamento de dívida a curto prazo com o Unibanco. O financiamento de curto prazo junto ao Unibanco está em processo de ser refinanciado para longo prazo. A antiga parceria financeira com a Queiróz Galvão, chamada BS-3 SA, foi encerrada, afirma a empresa. A Coplex Brasil também encontra-se em processo de assegurar um empréstimo de US$ 10 milhões a US$ 12,5 milhões junto ao BNDES. A Coplex também encontra-se em estágio final para acordar sobre um contrato de empréstimo de cinco anos com o Deustche Investitions, ou DEG, também organizado pelo Unibanco.