Noruguês cria instrumentos de gelo

O músico e compositor norueguês Terje Isungset cria instrumentos de materiais pouco convencionais, como o gelo.

Ele diz que da mesma forma que os seres humanos não são donos do planeta, mas apenas estão aqui de passagem, os instrumentos dele também são temporários. Ele não os possui, só usa e devolve tudo para a natureza depois.

Para criar sua música, ele usa sua formação em jazz e música escandinava. No vídeo, ele se apresenta com a cantora Mari Brunvoll no norte da Finlândia.