"Nós choramos junto com as famílias", diz Bush a Aznar O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, manifestou solidariedade com a Espanha nesta quinta-feira em reação aos atentados que deixaram ao menos 192 mortos e mais de 1.200 feridos em Madri. "Nós choramos junto com as famílias. Permanecemos firmes ao lado do povo da Espanha", disse. Bush telefonou para o primeiro-ministro José María Aznar e para o rei Juan Carlos depois do mais grave ataque extremista da história espanhola. Bush e Aznar são aliados na guerra norte-americana ao terrorismo. Aznar também apoiou Bush na invasão do Iraque, apesar da ampla oposição dos espanhóis à guerra. "Eu aprecio muito a ação do governo espanhol no combate ao terror e sua posição resoluta contra organizações terroristas como o ETA", declarou Bush antes das notícias de que a rede Al Qaeda, de Osama Bin Laden, suspeito pelos atentados de 11 de setembro de 2004 nos EUA, ter assumido os atentados na Espanha. "Os Estados Unidos estão com eles. Hoje pedimos a bênção de Deus àqueles que sofreram no grande país que é a Espanha", afirmou o presidente dos EUA. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse, por meio de um comunicado, que os Estados Unidos "condenam veementemente os terríveis e ultrajantes atos terroristas de hoje em Madri. Ofereço nossas condolências aos familiares das vítimas e ao povo da Espanha".