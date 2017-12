Nos discursos, Chirac e Bush evitam polêmica O presidente da França, Jacques Chirac, deverá fazer três discursos na Normandia. Um deles, o de Arromanches, será longo e simbólico, segundo informa a assessoria dele no Palácio do Eliseu. O tema central será "o reconhecimento e a reconciliação". Já o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fará um discurso evitando comparar a Normandia ao Iraque - paralelo rejeitado pela opinião pública francesa. O primeiro discurso de Chirac será em Coleville, em Calvados, quando pretende abordar a amizade franco-americana para que não paire mais dúvidas sobre o que os une e não o que os separa, como a guerra iraquiana. O presidente francês fala também no Memorial de Caen, ao lado do chanceler Gerhard Schroeder durante a cerimônia franco-alemã - classificado de pronunciamento político. Os franceses lembram-se ainda da cena do presidente François Mitterrand ao lado do chanceler Helmut Kohl, em 1994, de mãos dadas diante do monumento aos mortos de Verdun. No fim do programa, o presidente Chirac oferecerá um jantar a um de seus hóspedes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin.