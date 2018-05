'Nos entregaram 50 e não deram informações'

Pouco antes de deixar Milão, a repórter Alana Rizzo, do Estado, voltou a falar sobre o drama vivido por ela e todos que estavam no navio. Alana, sua família e outros brasileiros retornaram ontem ao Brasil. Segundo ela, a empresa Costa Cruzeiros não prestou a devida assistência. Procurada ontem pelo Estado, a companhia informou que se pronunciaria somente hoje, numa entrevista coletiva em Gênova. Eis o depoimento da jornalista:

"A Costa Cruzeiros não nos deu a assistência necessária, nem disse como deveríamos proceder. Até agora (tarde de sábado) não recebemos nenhuma informação oficial da empresa. Nos tiraram da ilha, levaram para um porto e de lá para um ginásio. Sem dizer onde estávamos, sem dar qualquer informação oficial. O que sabíamos era dito por tripulantes.

Somente depois de muita insistência eles entregaram 50 para cada um. Disseram que era o que poderiam dar no momento e deveríamos procurar pela empresa no aeroporto. Eles também distribuíram vouchers. Mas, quando as pessoas tentavam usá-los para comer, por exemplo, não eram aceitos. O cenário no porto era realmente desolador. Quase ninguém falava português e muitos brasileiros estavam confusos, sem saber o que fazer. Tinha muita gente em pânico e ainda procurando por desaparecidos.

Falta de estrutura. Nossa sorte é que estávamos perto da Ilha de Giglio. Se estivéssemos em alto-mar não teria sido possível tirar tanta gente do navio. E a tragédia teria sido maior. Eles não tinham nenhum preparo e o que mais me chamou a atenção foi que não haviam feito nenhum treinamento de emergência com os passageiros. Ninguém sabia o que fazer ou para onde ir. Teve briga para entrar nos botes, empurrões, gente machucada. Era um salve-se quem puder.

Ficou claro que eles não tinham botes suficientes, nem experiência para tirar todo mundo de lá. A tripulação também não tinha treinamento adequado, poucos sabiam como descer os botes.

Demorou muito tempo para avisarem o que realmente estava acontecendo. Eles diziam que estava tudo bem e as pessoas deviam ficar nas cabines. De repente, com o navio já tombado, eles deram o aviso de que todos deveriam sair.

Eu e minha família conseguimos entrar num dos primeiros botes. E da ilha acompanhávamos o que acontecia. O navio tombava e afundava muito rápido. Víamos pessoas subindo para a parte mais alta e ficando penduradas. Teve brasileiro que foi salvo no último minuto, gente que ficou pendurada no deck, sem ter como sair, e foi resgatada por helicóptero.

Entre os passageiros estavam muitas crianças e idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Principalmente com o navio torto e escuro. Muitas mães entregaram suas crianças à tripulação para tentar salvá-las. O resgate foi feito de muitas formas e as pessoas levadas para diferentes portos a partir da ilha. A população de Giglio conseguiu se organizar, chamar médicos e distribuir cobertores e chá. Mas só víamos muita gente machucada e em pânico. Todos sem documentos, dinheiro, roupas ou qualquer informação. Todo mundo saiu sem nada."