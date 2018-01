Homem mata casal e seis crianças nos EUA

HOUSTON, EUA - (Atualizada às 19h) Seis crianças e dois adultos foram encontrados mortos em uma casa na região de Houston, no Texas, na noite de sábado. O suspeito, identificado como David Conley, 49 anos, foi preso após trocar tiros com a polícia, segundo autoridades locais. Elas informaram que as oito vítimas foram algemadas e baleadas na cabeça.

Valerie Jackson, de 40 anos, foi morta com o marido, Dwayne Jackson, e com os filhos de 6, 7, 9, 10, 11 e 13 anos. Uma das crianças mortas, identificada como Nathaniel, era filho de Conley com Valerie. Tim Cannon, vice-xerife do condado, disse que aparentemente a motivação do crime teria sido uma disputa entre Conley e sua ex-companheira, como noticiou a imprensa local. Conley tinha histórico de violência doméstica e já havia sido detido em várias ocasiões. Ele chegou a agredir Valerie em episódios anteriores.

Depois de receber uma chamada, a polícia foi até a casa da família, em Falling Oaks Road, às 21h (hora local) do sábado, explicou o porta-voz da polícia do Condado de Harris, Thomas Gilliland, à emissora KHOU-TV. O porta-voz disse que a polícia recebeu a informação de que um homem nessa casa já era procurado por agressão contra um parente. Como havia histórico de violência doméstica, a polícia decidiu cercar a casa.

Gilliland disse que, enquanto aguardavam a chegada de uma Unidade de Operações de Alto Risco, os agentes viram, por uma janela, o cadáver de um menino. Quatro agentes entraram à força na casa e o homem os recebeu a tiros. Os policiais recuaram, à espera da unidade especial. Um negociador conseguiu fazer com que o suspeito se entregasse uma hora depois.

A polícia explicou que Valerie havia trocado todas as fechaduras da casa, que era mantida sempre trancada. Mas Conley conseguiu entrar por uma janela que estava destrancada.

O suspeito foi indiciado e deverá responder pelos oito homicídios. O Estado do Texas tem pena de morte e é o que mais executa nos EUA. “Essa é uma daquelas situações inexplicáveis. Por que essa pessoa chegou ao ponto de ter de matar seus parentes e crianças? Nós não sabemos”, afirmou Cannon. “Estamos todos devastados. Uma tragédia sem o menor sentido atingiu nossa comunidade.” / AP