Nos EUA, 76 granjas de Delaware estão sob quarentena O Departamento de Agricultura de Delaware, nos Estados Unidos, colocou sob regime de quarentena 76 granjas próximas às duas fazendas infectadas pelo vírus da gripe avícola. "Aves com mais de 20 dias de idade serão testadas a cada dez dias para o vírus", afirmou Michael Scuse, secretário de agricultura do estado, onde um segundo caso da doença foi descoberto ontem. A granja infectada pertence à Perdue Farms Inc., uma empresa que exporta carne de aves para mais de 40 países. "Esta não é uma questão de segurança alimentar ou saúde pública, mas sim de sanidade animal", disse Bruce Stewart-Brown, vice-presidente de qualidade e segurança alimentar da empresa em um comunicado. Acredita-se que a fazenda foi exposta ao vírus H7, o mesmo da primeira granja contaminada. Este é um tipo de vírus diferente e menos infeccioso que aquele que matou 19 pessoas na Ásia. Mesmo assim, as 73.800 aves das três unidades que compõem a granja da Perdue foram destruídas.