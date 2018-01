Nos EUA, choque de barca com ponte joga 15 veículos no rio O choque de uma barcaça contra as bases de uma ponte em Webbers Falls, no Estado americano de Oklahoma (EUA), provocou a queda de nove carros e sete caminhões no Rio Arkansas. Pelo menos quatro pessoas - entre eles um homem de 62 anos - ficaram feridas no acidente, que ocorreu neste domingo por volta das 8h. Uma das vítimas socorridas foi levada ao hospital em estado grave. O impacto da batida resultou no desabamento de um trecho de 150 metros da ponte, que faz parte da Rodovia Interestadual 40, uma das maiores rodovias norte-americanas e a principal rota leste-oeste de Oklahoma. "Estava dirigindo pela estrada quando, de repente, vi desaparecer o pavimento sob meu carro. Bati em uma coluna de cimento e caí no rio", contou um dos sobreviventes. Horas depois do acidente, as equipes de socorro continuavam procurando por pelo menos doze pessoas que, segundo autoridades, continuavam presas nos carros. O mau tempo, porém, dificultou o trabalho dos mergulhadores. A polícia interrogou o capitão da barcaça, que não soube informar a causa do acidente. O caso será investigado por um grupo de técnicos da Junta Nacional de Segurança no Transporte. Uma segunda ponte, que poderia ser usada para desviar o tráfego, foi interditada neste sábado pelo mesmo motivo. Ela foi atingida por uma embarcação e teve suas estruturas abaladas, mas não chegou a desabar. As autoridades locais não souberam afirmar se foi a mesma barcaça que bateu nas duas pontes.