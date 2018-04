Nos EUA, governador 'sumido' admite caso extraconjugal Mark Sanford, governador do Estado norte-americano da Carolina do Sul, pediu desculpas ontem por ter mantido um caso extraconjugal com uma mulher argentina, encerrando o mistério sobre seu sumiço de quase uma semana. ?Fui infiel à minha mulher?, reconheceu. Ele admitiu que teve um caso com uma ?grande, grande amiga? da Argentina. Sanford disse que estava com essa amiga durante os dias em que desapareceu, na semana passada, criando uma crise política no Estado. O governador pediu desculpas à mulher, aos quatro filhos, ao povo da Carolina do Sul e a seus funcionários por mentir sobre seu paradeiro.