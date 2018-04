Nos EUA, Honda fará recall de 900 mil minivans

De acordo com o documento, a tampa do filtro das bombas de combustível dos carros pode ser desgastada devido à exposição a altas temperaturas ou ao contato com produtos químicos ácidos, com fertilizantes. O desgaste pode causar o vazamento de combustível e o incêndio do automóvel.

A Honda argumentou que não há relato de qualquer incêndio ou defeitos nos veículos da marca. As concessionárias da montadora serão obrigadas a realizar o reparo gratuitamente, mas a empresa disse que as peças de reposição podem não estar disponíveis até o início de junho. A empresa vai notificar os proprietários dos carros que deverão passar pelo recall a partir do próximo mês. Fonte: Dow Jones Newswires.