Nos EUA, Hu promete não converter China em 'ameaça' A China prometeu ontem não desencadear uma corrida armamentista com os Estados Unidos nem ameaçar sua vizinhança com uma política expansionista. Expressas ontem, em conferência do Conselho Empresarial China-EUA, as novas promessas do presidente chinês, Hu Jintao, foram além de suas mensagens em favor do "respeito mútuo" da véspera.