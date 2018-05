Nos EUA, incêndio mata ao menos dois em Chicago Pelo menos duas pessoas morreram em um incêndio ocorrido hoje em um edifício comercial abandonado na cidade norte-americana de Chicago, informaram autoridades locais. No combate às chamas, pelo menos 16 bombeiros ficaram feridos. Uma fonte no instituto local de medicina legal confirmou que houve duas mortes no incêndio, mas não soube dizer se essas as vítimas pertenciam ao Corpo de Bombeiros.