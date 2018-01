Nos EUA, milhares pedem fim da ocupação do Iraque Milhares de manifestantes foram às ruas em Hollywood neste domingo para pedir a saída das forças anglo-americanas do Iraque. Manifestações de rua pelas mesmas razões foram feitas em Boston e São Francisco. As passeatas nos Estados Unidos seguem-se a numerosos protestos contra a ocupação do Iraque na Europa, ontem. As cerca de 3 mil pessoas que protestaram em Hollywood se apropriaram das palavras de ordem usadas nos protestos europeus: ?George Bush, Tio Sam, o Iraque vai ser se Vietnã? e ?Mentiroso filho de um Bush?, diziam os manifestantes. Fernando Suarez del Solar, pai de um soldado dos EUA morto aos 20 anos no Iraque ainda durante a guerra, falou à multidão: ?Meu filho era um amante da paz. Ele era um soldado da paz, não do petróleo?. ?Esta é uma administração perigosa e criminosa que pode destruir não só os EUA mas o mundo?, disse uma outra manifestante.