Nos EUA, milhares vão às ruas por reforma migratória Centenas de milhares de imigrantes, na maioria hispânicos, faltaram ao trabalho e ganharam as ruas das cidades americanas nesta segunda-feira em um boicote nacional para mostrar seu poder econômico. Várias fazendas, fábricas e restaurantes tiveram que fechar em razão dos protestos. De Los Angeles a Chicago, de Huston à New Orleans, o "Dia sem imigrantes" atraiu grande participação, apesar das divisões entre os ativistas em relação à eficácia do boicote. Para parte dos imigrantes, a ação não enviaria a mensagem correta aos legisladores que discutem uma reforma imigratória em Washington. Segundo autoridades americanas, 400 mil pessoas marcharam através do distrito comercial de Chicago e dezenas de milhares protestaram em Nova York e Los Angeles. Aproximadamente 75 mil pessoas protestaram em Denver, mais de 15 mil ganharam as ruas de Huston e 30 mil pessoas se manifestaram em todo o estado da Flórida. Demonstrações de menor porte também foram registradas em cidades da Pensilvânia, Connecticut, Arizona e Dakota do Sul. Em Los Angeles, manifestantes vestindo branco e balançando bandeiras americanas cantaram o hino nacional em inglês enquanto tradicionais dançarinos mexicanos brincavam em meio a multidão. Já em Chicago, imigrantes ilegais da Irlanda e da Polônia juntaram-se aos hispânicos, e foram aplaudidos pelos funcionários dos escritórios do centro da cidade. Um protesto em Tijuana, no México, bloqueou o trafego de veículos que seguiam para San Diego, nos EUA, gerando confusão no posto de fronteira mais movimentado do planeta. Nas manifestações, milhares de bandeiras, bonés e bandanas mexicanas e de outros países latino-americanos podiam ser vistas em meio a faixas com dizeres como "Nós somos a América" e "Hoje marchamos, amanhã votamos". Já os mais irreverentes preferiram camisas como uma em que se lia "Sou ilegal. E daí?" Casa Branca A Casa Branca, por sua vez, reagiu com frieza às demonstrações. "O presidente não é um grande fã de boicotes", disse o secretário de Imprensa do governo, Scott McClellan. "As pessoas têm o direito de expressar suas crenças pacificamente, mas o presidente quer que uma reforma razoável passe no Congresso para que possa ser transformada em lei." O boicote foi organizado por imigrantes ativistas que se levantaram contra uma proposta de lei federal que criminalizaria os imigrantes ilegais e fortificaria o controle na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O objetivo dos protestos desta segunda-feira era chamar a atenção para o poder econômico dos imigrantes. Perdas De fato, parte do setor industrial americano foi claramente afetado pelo boicote. Maior produtora de carne processada do planta, a Tyson Foods, por exemplo, fechou aproximadamente 12 de suas 100 fábricas no país, e viu uma "abstenção maior do que o usual" nas que permaneceram abertas. Nenhum dos 175 funcionários temporários que normalmente trabalham nos 500 acres de plantações de cebola do fazendeiro Mike Collins, no sudoeste da Georgia, apareceram nesta segunda-feira. "Nós temos muito trabalho nesta época do ano para tirar essas cebolas do campo", disse Collins. "Perder um dia a essa altura do campeonato gera grandes problemas", completou. Em Indiana a história não foi diferente. Segundo o dono de um escritório de paisagismo, seus 25 funcionários de origem hispânica - cerca de 90% de sua mão de obra - não foram trabalhar. "Nós simplesmente estamos fechados no mês mais movimentado do ano", disse o proprietário da empresa. "Isso ira me custar milhares de dólares." Em Los Angeles, restaurantes e mercados não funcionaram e caminhoneiros evitaram o maior porto marítimo do país. Cerca de um em cada três pequenos negócios não abriram. Segundo o vice-presidente da Associação Geral de Contratadores da Grande Flórida, Bill Spann, mais da metade dos empregados da construção civil da região de Miami não foram trabalhar nesta segunda-feira. "Mesmo que eu perca meu trabalho, isso vale a pena", disse Jose Cruz, um imigrante de El Salvador que protestou com outros milhares na cidade rural de Homestead, na Flórida. "Vale a pena perder o emprego para ter meus documentos em dia." Anti-imigrante Alguns dos protestos contaram com a participação de pequenos grupos anti-imigrantes, como o que ocorreu na cidade de Pensacola, na Flórida. O coronel reformado Jack Culberson, que participou da demonstração, não se esforçou para esconder a raiva que sente em relação aos imigrantes. "Vocês deveriam mandar todos esses 13 milhões de ´aliens´ de volta para casa. Aí é só pegar os americanos que estão recebendo dinheiro do seguro-desemprego e coloca-los para trabalhar nesses empregos", desabafou.