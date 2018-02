Nos EUA, orca mata treinadora no parque SeaWorld

Um porta-voz do SeaWorld confirmou que o animal envolvido no ataque era Tilikum, uma das três baleias responsáveis pela morte de uma treinadora que perdeu o equilíbrio e caiu em seu tanque, em 1991, no aquário Sealand of the Pacific, no Canadá. Tilikum também esteve envolvida na morte de um homem, em 1999, que supostamente burlou a segurança do SeaWorld para ficar após o fechamento do local. Ele apareceu morto pelo cetáceo.

Um casal de aposentados de Michigan contou que o acidente ocorreu quando o espetáculo noturno estava acabando e parte do público havia ficado para ver os animais e os treinadores. Eldon Skaggs, de 72 anos, disse que Dawn estava em uma plataforma, massageando a orca, quando de repente o animal se lançou no tanque e começou a nadar com a treinadora, relatou. Em seguida, um alarme soou e o pessoal se apressou em retirar o público do local, enquanto outros funcionários chegavam com redes.

Outra espectadora, Victoria Biniakm, disse à emissora WKMG que a orca se levantou da água, empurrou a treinadora pela cintura e "sacudiu ela por todas as partes". O chefe de treinamento de animais do SeaWorld, Chuck Tompkins, disse que Dawn acariciava Tilikum quando a orca dominou a treinadora e a arrastou. Tompkins disse que, pelo tamanho da orca e seu envolvimento em mortes anteriores, os treinadores não deveriam entrar na água com ela.