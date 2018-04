Dewayne Milton Smith, de 27 anos, foi morto durante o desfile em Plaquemine, 130 quilômetros a oeste de Nova Orleans. Ninguém mais ficou ferido. O jornal The Advocate informou que a polícia buscava Akeem O. Gailes, de 25 anos, por causa dessa morte. Investigadores disseram que o tiroteio ocorreu após uma discussão na rua. As informações são da Associated Press.