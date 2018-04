'Nosso julgamento foi superior juridicamente ao dos nazistas'

Esses julgamentos são comparáveis aos de Nuremberg?

Nuremberg foi feito por um Exército vitorioso estrangeiro. Nosso julgamento teve as mesmas necessidades morais de Nuremberg, mas foi superior do ponto de vista jurídico.

Antes do início, pediram para você "suavizar" o julgamento?

Uma pessoa me ligou e disse que os militares estavam dispostos a confessar, desde que eu não apresentasse as provas nem permitisse que as vítimas depusessem. Mandei aos diabos essa proposta.

O que achou da condenação, de Bignone? Ele disse que estava " em guerra" contra a "subversão". A condenação foi correta. Não foi uma guerra civil. E, se fosse, não justificaria as prisões clandestinas. / A.P.