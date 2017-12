Nota diz que Cavallo foi mal interpretado O Ministério da Economia da Argentina divulgou no início da noite uma nota sobre as declarações feitas nesta sexta-feira pelo ministro Cavallo a respeito de que "o Brasil estaria especulando contra a conversibilidade". Veja a íntegra da nota a seguir: "Alusões vinculadas a determinados setores que no Brasil vêm especulando contra a conversibilidade foram total e equivocadamente interpretadas por algumas agências de notícias, que as consideraram tomando a parte pelo todo como se referidas ao próprio País ou às suas autoridades, o que, obviamente, foi alheio à intenção do ministro. O ministro se referiu, nessas declarações, ao mercado financeiro e foram feitas durante seminário sobre os dez anos do plano de conversibilidade, promovido pelo Banco Central da República Argentina (BCRA)." De acordo com fontes do Ministério da Economia, algumas agências internacionais chegaram a veicular as informações como se o ministro tivesse se referido exclusivamente ao Brasil.