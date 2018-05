Notícia causa consternação na cidade onde Klein nasceu A morte no Haiti do soldado Rodrigo da Rocha Klein comoveu a cidade de São Luiz Gonzaga, a 500 quilômetros de Porto Alegre. "Estou impressionado com a reação das pessoas, que vieram oferecer solidariedade e se mostraram tão chocadas quanto nós", disse o tio do militar, Otto Klein, que passou o dia atendendo telefonemas e recebendo visitas. O Exército informou sobre a morte de Klein na madrugada de ontem a Rafael, um dos irmãos do soldado, que telefonou para os pais - Evaldo e Rosângela Klein - em São Gonçalo do Sapucaí (MG). Segundo o tio, Klein era apaixonado pelo Exército e desde a adolescência falava em seguir a carreira militar. Quando completou 18 anos, em 2004, foi selecionado para servir no 4º Regimento de Cavalaria Blindado de São Luiz Gonzaga. Em maio, embarcou como voluntário para participar da missão de paz da ONU no Haiti, onde ficaria até dezembro. O pai do soldado mora em Minas Gerais, onde trabalha como motorista. A mãe de Rodrigo da Rocha Klein alterna períodos com o marido em São Gonçalo do Sapucaí e com os outros dois filhos, José e Rafael, em São Luiz Gonzaga.