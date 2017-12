Nova animação satiriza Bush e Kerry O site JibJab, que já havia publicado a animação online This Land, um sucesso de audiência na internet que satiriza a corrida eleitoral americana, criou mais um clipe com fotos animadas de George W. Bush e John Kerry cantando e trocando insultos - o título, agora, é Good to be in DC (É bom estar no Distrito de Colúmbia). O curta virtual traz participações especiais dos vices de Kerry, John Edwards (de sunga, na cama com Kerry) e de Bush, Dick Cheney (fazendo gestos obscenos e gritando palavrões). O JibJab também oferece - "num ato desavergonhado de capitalismo", reconhece o texto da propaganda - um DVD com as duas animações do período eleitoral, por US$ 9,99 (cerca de R$ 30). As animações e o DVD podem ser encontrados em http://www.jibjab.com. Os dois candidatos à presidência dos EUA enfrentam-se nesta noite no segundo debate da campanha. Bush chega ao confronto num momento em que são divulgados dados desanimadores sobre o desemprego nos EUA, e poucos dias depois da apresentação de um relatório mostrando que as sanções da ONU vinham, ao contrário do que alegava o governo americano, impedindo Saddam Hussein de desenvolver armas de destruição em massa.