Nova aparição de Bin Laden em televisão árabe Osama bin Laden, que é apontado por Washington como o principal suspeito dos atentados terroristas contra os EUA, voltou a aparecer hoje em imagens de televisão, aparentemente em uma zona montanhosa do Afeganistão. Segundo a televisão árabe por satélite Al-Jazeera, do Catar, a seqüência de 30 segundos correspondia às imagens mais recentes do milionário saudita. A emissora não informou se as imagens foram gravadas antes ou depois dos ataques de 11 de setembro. Bin Laden vem utilizado o canal para tomar contato com o mundo exterior durante anos. O novo vídeo mostra Bin Laden, vestido com uma túnica branca e amarelada, além de um turbante escuro, cercado por seu comandante militar, o egípcio Ayman al-Zawahri, e outros assessores. Segundo a Al-Jazeera, o objetivo do reunião seria o de comemorar uma aliança entre a rede de Bin Laden, a al-Qaeda, e o grupo extremista Jihad Islâmica do Egito. Nem bin Laden nem os outros militantes islâmicos fizeram declarações no vídeo. Bin Laden encarou a câmera por diversas vezes, com olhar sério, cercado por vários homens armados com fuzis AK-47 e os rostos cobertos.