Nova Délhi proíbe riquixás para descongestionar trânsito As autoridades de Nova Délhi vão proibir os tradicionais riquixás (veículos puxados por um homem) para tentar descongestionar o trânsito nos bairros mais antigos da capital da Índia, informou nesta sexta-feira a agência ANI. Durante os próximos seis meses, o centro histórico da cidade vai receber um sistema de transporte alternativo, com novas linhas de ônibus a gás. Quando eles começarem a funcionar, entrará em vigor a proibição total dos riquixás. O Tribunal Superior de Nova Délhi já pediu esta semana às autoridades municipais que não emitam mais licenças. A nova legislação levantou a polêmica questão da sobrevivência dos milhares de profissionais do riquixá, que sofrem com o calor e a poluição. Esses profissionais, vindos de camadas mais carentes da sociedade, dizem que se perderem o trabalho suas famílias morrerão, porque não têm qualificação profissional. "Meu filho vai morrer, minha família não pode viver se os riquixás forem proibidos", afirmou um deles, Mohammad Jamil. Segundo Rohit Kumar, outro trabalhador, "os moradores de Nova Délhi serão privados da forma de transporte mais barata e comum".