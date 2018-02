Nova droga pode ajudar pacientes de aids Uma droga experimental que ataca o vírus da aids de uma forma diferente dos tratamentos atualmente disponíveis poderá restaurar a saúde de pacientes cuja infecção já não responda mais aos remédios existentes. A nova droga, que deverá estar no mercado no próximo ano, apresentou bons resultados em testes iniciais feitos com soropositivos. Agora, uma nova etapa de testes, com número maior de voluntários, será iniciada. A droga é de uma nova família de medicamentos, chamados de inibidores de integrase, que bloqueiam a capacidade do HIV de colocar seus genes dentro do DNA das células. Esses inibidores são a segunda proposta de novos tratamentos para aids a receber a atenção de especialistas, durante a 14ª Conferência Internacional de Aids, realizada em Barcelona. A primeira, apresentada domingo, é a T-20, o inibidor de fusão, que age contra o vírus antes mesmo de ele entrar na célula. No congresso, também foi anunciado que uma vacina preventiva contra o HIV poderá estar disponível em 2005, desde que estudos sobre sua segurança e eficácia sejam bem-sucedidos.