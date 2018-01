Nova embaixada dos EUA em Bagdá será a maior do mundo A próxima embaixada americana no Iraque, que deverá abrir as portas em julho, vai se tornar a maior missão diplomática mantida pelos EUA em todo o mundo, disseram autoridades. Embora a presença diplomática americana em Bagdá ainda esteja em fase de planejamento, há consenso de que um enorme contingente - de mais de 3.000 americanos - será necessário no Iraque após a transferência de soberania, em 1º de julho. ?Muito provavelmente será a maior (missão diplomática) do mundo por algum tempo?, disse uma autoridade em Washington. O embaixador americano nas Filipinas, Francis Ricciardone, vem supervisionando a criação da embaixada, mas é improvável que ele, um diplomata de carreira, assuma o posto em Bagdá. O primeiro representante oficial dos EUA perante um governo iraquiano desde 1990 será, quase que certamente, fruto de uma nomeação política de Bush.