Nova erupção no Merapi deixa Indonésia em alerta

Muitos moradores das aldeias próximas ao vulcão, no Departamento de Java Central, fugiram em pânico, temendo um novo desastre como o ocorrido na terça-feira, quando um terremoto, seguido de um tsunami e uma erupção no mesmo local deixou mais de 400 mortos, a maioria, vítima do avanço do mar. Do total de mortos, 34 foram atingidos pela nuvem de cinza quente expelida pelo Merapi.

O movimento de ontem foi considerado mais forte que o de terça-feira, mas não deixou vítimas. Especialistas que acompanham a atividade vulcânica disseram temer que a sequência de erupções dos últimos dias indique o risco de um grande desastre na ilha.