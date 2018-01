Nova explosão no Iraque mata pelo menos 8 policiais A explosão provocada por um suicida matou oito policiais iraquianos, nesta manhã, em um posto na cidade de Husseiniya, a 30 quilômetros ao norte de Bagdá. Segundo o tenente Ali Amer, 10 oficiais ficaram feridos nesse incidente. Mais cedo, quatro oficiais ficaram feridos em uma outra explosão nas cercanias de Ameriyah. As explosões ocorreram menos de 24 horas após o anúncio da captura do presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein. ?Nós o pegamos?, comemoram os EUA Veja a galeria de imagens