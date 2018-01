Nova explosão ocorre em oleoduto no Iraque Uma nova explosão ocorreu nesta quinta-feira em um oleoduto no norte do Iraque, o qual alimenta a principal rede de transporte de petróleo para a Turquia, informou a rede de TV Al-Arabiya. A causa da explosão é ainda desconhecida. No dia 15, o oleoduto que leva petróleo ao porto de Ceyhan, na Turquia, foi sabotado na proximidades de Mosul, onde uma explosão interrompeu o bombeamento de petróleo por vários dias.