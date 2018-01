Nova explosão perto de escola tomada por terroristas Pelo menos uma forte explosão foi ouvida nas proximidades da escola russa capturada na manhã de quarta-feira por terroristas que mantêm ali centenas de reféns. A detonação, que soou como uma granada disparada de um lançador, foi ouvida durante uma transmissão ao vivo do local da rede russa NTV. A agência de notícias Interfax informa que um policial ficou ferido. Horas antes, duas outras granadas haviam explodido na área. Lev Dzugayev, assessor do presidente da região onde ocorre a crise, disse que os seqüestradores dispararam granadas na área cercada por forças russas, ainda segundo a Interfax. Dzugayev afirmou que autoridades no centro de controle da crise entraram em contato com os terroristas, que disseram acreditar ter visto movimento na área. As autoridades russas garantiram aos seqüestradores que não houve movimento algum.