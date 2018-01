Nova fita com voz de Bin Laden é divulgada pela Al-Jazira Uma fita de áudio com a suposta voz do líder da Al-Qaeda, Osama bin Landen, alerta muçulmanos contra os esforços de paz para o Oriente Médio e os conclama a continuar lutando por sua religião. Na fita, veiculada hoje pela rede de televisão por satélite Al-Jazira, a suposta de voz de Bin Laden chama todos os muçulmanos a "continuar a jihad (guerra santa) para desmascararmos as conspirações armadas contra as nações islâmicas". Na fita, a suposta voz de Bin Laden menciona a recente captura de Saddam Hussein pelas forças militares americanas no Iraque em dezembro, o que leva a crer que ela fora gravada nas últimas três semanas. "Minha mensagem é para alertá-los contra as conspirações, especialmente aquelas encobertas pela ocupação dos cruzados em Bagdá sob o pretexto de (eliminar) armas de destruição em massa, e também a situação em Jerusalém, com os decepcionantes ´mapa do caminho´ e iniciativas de Genebra", afirma a voz. A última fita de áudio supostamente gravada com a voz de Bin Laden foi veiculada pela Al-Jazira em outubro de 2003. Especialistas da CIA concluíram que o teipe possivelemente era autêntico.