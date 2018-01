Nova fita traz voz de suposto líder da Al-Qaeda Uma fita de áudio atribuída ao segundo homem da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, foi transmitida neste domingo pelos canais de TV árabes Al-Jazira e Al-Arabiya. Na gravação, o dono da voz acusa os Estados Unidos de tentar acabar com o Islã. ?A cruzada da América e seus aliados tem como alvo o Islã e os muçulmanos, mesmo que se diga a luta é contra o terrorismo... Esta campanha quer abolir o Islã como doutrina e lei?, diz a voz. A gravação faz referências a fatos recentes, como a viagem do premier israelense à Índia e a renúncia do ex-primeiro-ministro palestino Mahmoud Abbas, ambos os acontecimentos em setembro.