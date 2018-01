Nova mensagem de Saddam é transmitida A TV árabe Al Jazira divulgou nesta sexta-feira uma nova mensagem do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein. Mais uma vez, Saddam pede ao povo iraquiano que lute contra a ocupação liderada pelas tropas dos Estados Unidos. O ex-presidente também acusa soldados norte-americanos de saquearam as riquezas do Iraque. A gravação teria sido feita no domingo. Esta foi a quarta mensagem de Saddam veiculada pela TV do Catar nos últimos 15 dias.