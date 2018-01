Nova Miss América vem do Alabama Foi escolhida, na noite deste sábado, a Miss América 2004. A eleita foi a Miss Alabama, Deidre Downs, uma estudante de medicina de 24 anos. O concurso aconteceu na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jérsei, Costa Leste dos Estados Unidos. A jovem da cidade de Birmingham disputou com outras 51 candidatas o título da 83ª edição do concurso, que teve duas horas de duração. A segunda colocada foi a representante da Carolina do Norte, Kristin Elrod. Em terceiro e quarto ficaram a Miss Arkansas, Lacy Fleming, e a Miss Califórnia, Veena Goel. A nova Miss América, que quer ser pediatra, disse que durante seu reinado dedicará especial atenção à luta contra o câncer na infância.