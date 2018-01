Luiz Ángel García, de 81 anos, é um sobrevivente. Quase 20 anos atrás, chegou a Medellín fugindo de Urabá, fronteira colombiana com o Panamá, onde integrava o partido União Patriótica. Criada nos anos 80 por guerrilheiros de diferentes grupos armados, a então nova organização, legal e desarmada, afastou-se da guerrilha e propôs uma “paz democrática e duradoura”.

Seu crescimento provocou grupos paramilitares de extrema direita e traficantes, que promoveram o extermínio de mais de 3 mil de seus ativistas. O morticínio da UP incluiu dois candidatos presidenciais, deputados, vereadores, prefeitos e cidadãos comuns.

Agora, García, que mudou de cidade em 1996 para não morrer, está cético quanto às negociações feitas em Havana pelo governo de Juan Manuel Santos e pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Em suas palavras, mistura ceticismo, desconfiança e medo da repetição do fracasso na pacificação, como a que viveu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É muito difícil (chegar a um acordo). Tomara que consigam. Falam da violência cometida pelas Farc de 50 anos atrás, mas não falam que houve o Massacre das Bananeiras, de 1928, o Massacre de Magdalena, como foi a Violência em 1948. É uma história que não contam”, disse García ao Estado.

Resgatar o passado da Colômbia é um dos desafios das negociações de paz em Cuba. García remexe um pouco nessa história durante a conversa em uma quadra de esportes no bairro La Honda, no alto da Comuna 3, 500 metros acima do centro de Medellín.

Ele lembra que a violência política na Colômbia é anterior à guerrilha, protagonizada a partir dos anos 60 pelas Farc e outros grupos da esquerda armada. Havia ainda paramilitares de direita e gangues de traficantes, como Pablo Escobar. A riqueza produzida pela droga financiou praticamente todas as forças do espectro político local.

Em La Honda, estima-se que pelo menos 60% dos moradoressejam “desplazados” – termo em espanhol que designa moradores expulsos pelo conflito. Não são só de áreas rurais, como García. Há os desplazados intraurbanos, dentro das cidades. Em toda a Colômbia, estima-se, são mais de 5 milhões.

O destino dessas pessoas é um dos pontos abertos pelas negociações entre as Farc e o governo. Sua volta ao antigo local de moradia é, em geral, impossível. “Muitos não querem regressar permanentemente”, conta o sociólogo Oscar Cárdenas. “Querem apenas rever a casa que venderam por 3 pesos quando tiveram de fugir. Mas querem reencontrar sua história.”

Cárdenas se preocupa também com o que pode acontecer com os ex-guerrilheiros desmobilizados. Teme, como outros colombianos, a repetição de problemas como os que envolveram os ex-integrantes de grupos paramilitares de direita. Oficialmente, depuseram armas nos anos 2000, mas a realidade se mostrou mais complexa.

“Logicamente, dentro das Farc, haverá pessoas que não se adequarão à desmobilização, isso é algo claro dentro do processo de paz. Mas creio que são muito poucos em comparação com os que querem deixar as armas. O medo que temos é que sejam atacados pelos redutos do paramilitarismo e sejam arrasados, como muitos movimentos armados anteriores.”

O deslocamento forçado é um dos crimes excluídos das possibilidades de anistia ou indulto nas negociações em Havana. Também não receberão esses benefícios os envolvidos em crimes de lesa-humanidade, genocídio, crimes de guerra, sequestros, tortura, desaparecimento forçado, execuções extrajudiciais e violência sexual. As informações são parte de um comunicado conjunto emitido em 24 de setembro.

Parte do conflito colombiano, o crime comum também criou deslocados. Uma dessas vítimas é Maria Eugenia Moreno Suaza, cuja família saiu de Andes para La Cruz, outro dos bairros da Comuna 3, por complicações com dívidas. Em 1997, ela era presidente da Ação Comunal, associação local com acesso a recursos oficiais, quando surgiu a notícia de que fora liberado um financiamento para a ampliação da escola do bairro.

“Grupos armados vieram até a Ação Comunal para buscar o dinheiro”, conta. “Então, começaram a ameaçar minha mãe, a Junta. Eu fiquei na casa de uma tia.” A expulsão ocorreu em 1998. Ela lembra que o processo foi muito difícil, porque o bairro passou por vários conflitos. “Se não era um grupo, chegava outro”, relata. “Primeiro, foram os milicianos, depois a guerrilha, os paras, chegou também a polícia, estigmatizando a população, tratando-nos como guerrilheiros. Depois, viram que a situação não era essa.”

*VIAJOU A CONVITE DA FUNDACIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO