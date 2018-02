Nova ofensiva curda tem Estado Islâmico como alvo

Em Diyala, as forças peshmerga trabalham em conjunto com forças de segurança iraquianas para a retomada das cidades de Saadiya e Jalula, disse Yawer. Em Kirkuk, as forças curdas apoiadas por ataques aéreos norte-americanos, lançaram ataques para retomar o território perto da cidade de Kharbaroot, que fica a 35 quilômetros a oeste de Kirkuk.

A ofensiva teve início no dia em que um suicida jogou um carro cheio de explosivos no coração de Irbil, matando pelo menos cinco pessoas. Nenhum grupo havia assumido a responsabilidade pelo ataque na capital da região semiautônoma curda, embora as autoridades suspeitem do Estado Islâmico. O grupo também é suspeito nos casos de três ataques com bombas em Bagdá que deixaram pelo menos dez mortos e cerca de 30 feridos.

A coalizão liderada pelos Estados Unidos tem como objetivo atacar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, auxiliando os rebeldes sírios (apoiados pelo Ocidente), os combatentes curdos e o Exército iraquiano. Os ataques ajudaram a conter o avanço dos extremistas na cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia, assim como permitiu que as forças iraquianas avançassem nos últimos dias.

Na terça-feira, os curdos capturaram seis prédios em Kobani que eram controlados por militantes do Estado Islâmico e confiscaram uma grande quantidade de armas e munições, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo cuja sede fica em Londres.

Embora a Turquia tenha previamente apoiado os rebeldes sírios que tentam derrubar o presidente Bashar Assad, seu governo tem hesitado em ajudar Kobani por temer que a medida possa alimentar as ambições curdas por um Estado independente. Nesta quarta-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que nenhum acordo havia sido finalizado para que seu país treine rebeldes sírios para combater os extremistas.

"Se falarmos apenas sobre treinamento e fornecimento de equipamentos, estaríamos mentindo para nós mesmos", disse Erdogan, reiterando que a queda de Assad também deve ser uma prioridade.

O Estado Islâmico declarou a criação de um califado em áreas sob seu controle no Iraque e na Síria, onde governa sob uma rígida interpretação da lei da Sharia. O grupo tem realizado assassinatos em massa e atacado forças de segurança do governo e minorias étnicas, além de divulgar, em vídeo, o assassinato de prisioneiros. O último deles foi divulgado no domingo e mostra imagens da decapitação do norte-americano Peter Kassig. Fonte: Associated Press.