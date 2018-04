Nova ofensiva de Assad deixa 68 mortos na Síria

Segundo ativistas ligados à oposição, os tanques do Exército sírio cercaram e bombardearam o distrito de Baba Amr, em Homs. No começo do mês, uma ofensiva de uma semana deixou 467 mortos.

Em comunicado, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu ontem uma trégua diária de duas horas nos bombardeios das forças de Assad e de militares desertores para poder atender às vítimas civis.

"A situação atual requer um cessar-fogo humanitário", disse o presidente do CICV, Jakob Kellenberger. "Em Homs e outras áreas afetadas, famílias inteiras estão presas há dias sem ter acesso a água e alimentos."

Em Washington, o governo americano, por meio de seu Departamento de Estado, informou que poderá tomar "medidas adicionais" contra o regime sírio, caso a violência continue. A porta-voz do órgão, Victoria Nuland, disse, no entanto, que não é o momento de enviar ajuda militar aos rebeldes e uma solução política ainda é a melhor saída para a crise síria. / AP