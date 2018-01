Nova onda de tornados mata dois nos EUA Duas pessoas morreram no Estado de Illinois por causa de uma nova onda de tornados no centro e no sudeste dos EUA, elevando a 42 o número de mortos pelas tormentas iniciadas no fim de semana na região, em uma das mais violenta temporadas de tornados já registrada. As duas mortes ocorreram na noite de terça-feira nos condados de Massac e Pulaski, perto do Estado de Kentucky. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Ocorreram 80 tornados no domingo e 50 na terça-feira. Missouri, Alabama, Mississippi e Tennessee estão em alerta. A previsão é que novos tornados atingiam os estados. Fortes tempestades atingiram a parte central do Alabama e norte da Georgia nesta quarta-feira arrastando árvores, derrubando linhas de transmissões de energia e inundando várias ruas.