De acordo com levantamento do Pew Research, um dos mais conceituados institutos de pesquisa dos EUA, Romney ultrapassou Obama e está quatro pontos porcentuais à frente, com 49%. O presidente tem 45%. Em setembro, o opositor estava oito pontos porcentuais atrás do atual ocupante da Casa Branca. Obama ainda tem vantagem no número de delegados por Estados, critério que define a eleição. / GUSTAVO CHACRA