Nova ponte no Danúbio permitirá ligar Alemanha à Turquia A Bulgária abriu a longamente esperada concorrência para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Danúbio, segundo anunciou, hoje, o governo. A estrutura, que ligará o porto búlgaro de Vidin à cidade romena de Calafat, é um elemento chave para a construção de um corredor de transporte entre Dresden, na Alemanha, e Istambul, na Turquia. O governo búlgaro pretende ter os dois quilômetros de ponte prontos ao final de 2007, segundo o porta-voz do Ministério dos Transportes, Nikolai Mihailov. A Bulgária espera que a ponte não apenas impulsione a ligação comercial com a União Européia ? à qual Sofia quer estar anexada em 2007 ? mas traga também progresso econômico para a reunião noroeste, uma das mais pobres do país. Empresas dos países da UE e de Bulgária, Romênia e Turquia devem submeter propostas preliminares até 14 de junho. Oito delas se qualificarão para o processo final da concorrência. O projeto de ?230 milhões (US$272 milhões) tem o apoio financeiro do programa europeu Ispa, do Banco de Investimentos europeu, da Agência de Desenvolvimento francesa e da Instituição de Crédito para Reconstrução e Desenvolvimento, da Alemanha. Em 2000, Bulgária e Romênia assinaram um acordo para construir a ponte Vidin-Calafat, mas vários obstáculos burocráticos atrasaram o projeto. Atualmente, a única ponte no quilômetro 610 do Danúbio, que forma a fronteira entre Bulgária e Romênia, liga a cidade búlgara de Ruse com Giurgiu, na Romênia, através de asfalto e trilhos.