Nova presidência da UE promete respeitar líder palestino A nova presidência rotativa da União Européia, que será assumida pela Dinamarca na segunda-feira, confirmou hoje a política européia com relação à liderança palestina de Yasser Arafat. "Quem quer que seja eleito presidente (da Autoridade Palestina) será com quem nós negociaremos", disse o chanceler dinamarquês, Per Stig Moller, durante a apresentação, em Bruxelas, do programa da nova presidência. "Serão examinadas todas as possibilidades para que possamos apresentar uma série de iniciativas (para o Oriente Médio)", afirmou Moller, no Conselho de Ministros das Relações Exteriores de 22 de julho. O chanceler dinamarquês adiantou que a Conferência Internacional sobre o Oriente Médio não deverá ocorrer no próximo mês, como era previsto anteriormente.