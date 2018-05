Nova rebelião no Chile deixa 20 pessoas feridas Os detentos da prisão de San Miguel, no Chile, promoveram uma breve rebelião na noite de sexta-feira, mas a manifestação foi rapidamente sufocada, de acordo com o chefe da polícia penitenciária chilena, Luis Masferrer. Segundo ele, também foi necessária a ajuda dos bombeiros, que extinguiram um incêndio iniciado em um dos pavilhões.